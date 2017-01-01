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Аэропорт Сан-Франциско отказался от пластиковых бутылок

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В международном аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Продажу пластиковых бутылок с водой запретят в аэропорту Сан-Франциско
Продажу пластиковых бутылок с водой запретят в аэропорту Сан-Франциско
pixabay.com

Международный аэропорт Сан-Франциско намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в субботу, 3 августа.
 
"Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой", – отмечается в сообщении в Twitter аэропорта.
 
На территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок с возможностью многократного использования. Речь, в частности, идет об алюминии и стекле.

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Теги: аэропорт, бутылки, запрет, Сан-Франциско
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Источник: korrespondent.net

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