Аэропорт Сан-Франциско отказался от пластиковых бутылок

В международном аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Продажу пластиковых бутылок с водой запретят в аэропорту Сан-Франциско pixabay.com



Международный аэропорт Сан-Франциско намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в субботу, 3 августа.



"Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой", – отмечается в сообщении в Twitter аэропорта.







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На территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок с возможностью многократного использования. Речь, в частности, идет об алюминии и стекле.

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