В Британии приветствовали антироссийские санкции США

Глава МИД Великобритании заявил, что международное сообщество не будет бездействовать в ответ на применение химического оружия.

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб.

Он также отметил, что международное сообщество не будет просто стоять и наблюдать за тем, как "это ужасное оружие" используется без каких-либо последствий.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Напомним, 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкцийпо делу Скрипалей.

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