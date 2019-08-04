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В Британии приветствовали антироссийские санкции США

Комментариев: 3
Глава МИД Великобритании заявил, что международное сообщество не будет бездействовать в ответ на применение химического оружия.
В Британии поддерживают санкции США по делу Скрипалей
В Британии поддерживают санкции США по делу Скрипалей
Getty Images

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб.

Он также отметил, что международное сообщество не будет просто стоять и наблюдать за тем, как "это ужасное оружие" используется без каких-либо последствий.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Напомним, 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкцийпо делу Скрипалей.

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Теги: Россия, Россия-США, Великобритания, химическое оружие, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BROKER666    04.08.2019, 08:06
Оценка:  +1
BROKER666
ещё бы свифт ордынцам отключить и для них вообще царство божие настанет от пользы таких санкций
Lyonya-Space    04.08.2019, 08:12
Оценка:  +1
Lyonya-Space
И чебурнет включить.
BROKER666    04.08.2019, 08:37
Оценка:  0
BROKER666
осенью вроде бы обещает окурок чебурнет, 1г0 октября или ноября - точно не помню
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