Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В резиденции экс-президента Киргизии начался пожар

Комментариев: 0
Огонь также горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников.
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар
Интерфакс

В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева полыхает огонь, слышны стрельба и выстрелы, передает РИА Новости.

Огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

Отметим, в среду, 7 августа, вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. 

Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали экс-президента. Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. В результате стрельбы ранены 10 человек, в том числе и журналист.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Киргизия, пожар, резиденция, Киргизстан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь