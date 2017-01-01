Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией



Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа. Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.

Причиной такого решения он назвал "жесткую агрессию" со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Кроме того, власти Венесуэлы не видят смысла в переговорах, пока не будут выработаны эффективные механизмы процесса.

Делегация оппозиции, назначенная ее лидером Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе.