В Киргизии снова пытаются задержать экс-президента

В стычке участвуют около 200 силовиков и несколько сотен сторонников Алмазбека Атамбаева.

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии пытаются задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалеку от Бишкека. Об этом сообщает Sputnik в четверг, 8 августа.

"Со стороны правоохранителей собралось около 200 сотрудников – началась стычка со сторонниками Атамбаева, которых насчитывается не более 400. В милиционеров летят коктейли Молотова и камни. Во время конфликта правоохранители начали применять светошумовые гранаты", – говорится в сообщении.

Утверждается, что сторонники Атамбаева стали отступать.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит сторонниками бывшего президента.

По последним данным, пострадали 52 человека, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения. По данным властей, его могли убить из снайперского вооружения.

Позже Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам. Он заявил, что попытка его задержать и спецоперация в его доме стали "настоящим беспределом".

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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