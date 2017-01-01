Великобритания упростит визовый режим для ученых

Нововведение необходима для привлечения в Великобританию самых лучших специалистов со всего мира.



Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в четверг, 8 августа.



"Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", – сказал политик.



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