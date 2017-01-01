Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки

В ближайшее время будет назначен новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки.



Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.





"Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса ", – написал американский лидер.

Трамп отметил, что в ближайшее время назовет имя исполняющего обязанности главы Национальной разведки.



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