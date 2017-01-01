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Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки

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В ближайшее время будет назначен новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки.
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон
twimg.com

Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
 
"Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса", – написал американский лидер.
 
Трамп отметил, что в ближайшее время назовет имя исполняющего обязанности главы Национальной разведки.
 
Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост директора Нацразведки кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.

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Теги: США, Трамп, увольнение, разведка
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Источник: korrespondent.net

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