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США ввели санкции против пяти китайских компаний

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Ограничения, в частниости, запрещают правительственным ведомствам покупать оборудование у этих компаний.
США вводят ограничения для пяти фирм из КНР
США вводят ограничения для пяти фирм из КНР
Imago

Официальные представители администрации президента США Дональда Трампа обнародовали набор правил, которые официально запрещают правительственным ведомствам закупать оборудование у пяти китайских фирм. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило NHK.

Отмечается, что эта мера вступит в действие в следующий вторник. Новые правила вводят в силу запрет, предвестником которого стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе прошлого года. Они запрещают ведомствам приобретать товары или услуги у производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, изготовителей камер наблюдения Hikvision и Dahua, а также фирмы Hytera, производящей беспроводное оборудование.

В дополнение к этому Вашингтон запретил ведомствам иметь деловые операции с любой компанией в мире, которая использует продукцию, сделанную этими пятью китайскими фирмами. Эта мера вступит в действие в августе 2020 года.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

Позже сообщалось, что Huawei на четверть увеличила выручку на фоне санкций США.

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Теги: США, Китай, санкции, Huawei
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Источник: korrespondent.net

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