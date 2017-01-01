США ввели санкции против пяти китайских компаний

Ограничения, в частниости, запрещают правительственным ведомствам покупать оборудование у этих компаний.

Официальные представители администрации президента США Дональда Трампа обнародовали набор правил, которые официально запрещают правительственным ведомствам закупать оборудование у пяти китайских фирм. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило NHK.

Отмечается, что эта мера вступит в действие в следующий вторник. Новые правила вводят в силу запрет, предвестником которого стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе прошлого года. Они запрещают ведомствам приобретать товары или услуги у производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, изготовителей камер наблюдения Hikvision и Dahua, а также фирмы Hytera, производящей беспроводное оборудование.

В дополнение к этому Вашингтон запретил ведомствам иметь деловые операции с любой компанией в мире, которая использует продукцию, сделанную этими пятью китайскими фирмами. Эта мера вступит в действие в августе 2020 года.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

Позже сообщалось, что Huawei на четверть увеличила выручку на фоне санкций США.

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