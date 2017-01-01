Целью стрелка в Техасе были мексиканцы - СМИ

Виновник бойни в американском Эль-Пасо сразу после ареста признался, что целью его нападения были мексиканцы.

Мужчина, расстрелявший 22 человека в супермаркете города Эль-Пасо в американском штате Техас, признался, что его целью были мексиканцы. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил телеканал NBC

Отмечается, что признание было сделано сразу, когда он сдавался полиции, однако документ, подтверждающий это, попал в руки журналистов только сейчас.

Так, детектив Адриан Гарсиа, показания которого приводятся в ордере на арест, отметил, что подозреваемый - 21-летний Патрик Крузиус - сам вышел с поднятыми руками из машины, когда ее остановили на перекрестке, и сообщил, что он стрелок.

Позже задержанный уточнил, что целью его нападения были мексиканцы. Ради этого он проехал около десяти часов на автомобиле.

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