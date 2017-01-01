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Целью стрелка в Техасе были мексиканцы - СМИ

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Виновник бойни в американском Эль-Пасо сразу после ареста признался, что целью его нападения были мексиканцы.
Полиция на месте стрельбы в Техасе
Полиция на месте стрельбы в Техасе
 
Мужчина, расстрелявший 22 человека в супермаркете города Эль-Пасо в американском штате Техас, признался, что его целью были мексиканцы. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил телеканал NBC.
 
Отмечается, что признание было сделано сразу, когда он сдавался полиции, однако документ, подтверждающий это, попал в руки журналистов только сейчас.
 
Так, детектив Адриан Гарсиа, показания которого приводятся в ордере на арест, отметил, что подозреваемый - 21-летний Патрик Крузиус - сам вышел с поднятыми руками из машины, когда ее остановили на перекрестке, и сообщил, что он стрелок. 
 
Позже задержанный уточнил, что целью его нападения были мексиканцы. Ради этого он проехал около десяти часов на автомобиле.
 
Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой.

В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены.

Ранее сообщалось, что среди погибших семь мексиканцев, еще несколько граждан этой страны получили ранения.

Мексика назвала стрельбу в Техасе терактом против своих граждан

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Теги: США, Мексика, стрельба, Техас, нападение, Стрелок
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Источник: korrespondent.net

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