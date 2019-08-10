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По центру Амстердама прошелся торнадо

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Очевидцы засняли стихию на видео.
Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час
Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час
скриншот

Вечером в пятницу в столице Нидерландов Амстердаме наблюдался сильный вихрь в Остердок - центральном районе города, который находится между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO, передаёт УНН со ссылкой на NOS.

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Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей. Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час, пишут местные СМИ.

По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.

Как сообщалось, в Ровненской области в среду, 7 августа, бушевал мощный смерч. 

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Теги: смерч, погода, торнадо, Амстердам, Нидерланды
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    10.08.2019, 11:23
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Как там наша Вика? Я глубоко озабочен её благополучием!
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