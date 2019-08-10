По центру Амстердама прошелся торнадо
Вечером в пятницу в столице Нидерландов Амстердаме наблюдался сильный вихрь в Остердок - центральном районе города, который находится между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO, передаёт УНН со ссылкой на NOS.
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Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей. Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час, пишут местные СМИ.
По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.
INTEMPÉRIES : Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d'#Amsterdam.pic.twitter.com/eE9C6NahfZ— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 9 серпня 2019 р.
Как сообщалось, в Ровненской области в среду, 7 августа, бушевал мощный смерч.
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