По центру Амстердама прошелся торнадо

Очевидцы засняли стихию на видео.

Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час скриншот

Вечером в пятницу в столице Нидерландов Амстердаме наблюдался сильный вихрь в Остердок - центральном районе города, который находится между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO, передаёт УНН со ссылкой на NOS.

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Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей. Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час, пишут местные СМИ.

По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.

Как сообщалось, в Ровненской области в среду, 7 августа, бушевал мощный смерч.

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