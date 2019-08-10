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Супертайфун в Китае: 13 погибших, 16 пропавших без вести

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От удара стихии в разной степени пострадали более 3 млн человек, свыше 1 млн жителей эвакуированы.
Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг провинции Чжэцзян, составляла порядка 50 м/с
Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг провинции Чжэцзян, составляла порядка 50 м/с

По меньшей мере 13 человек стали жертвами супертайфуна Лекима, который в ночь на субботу обрушился на восточное побережье Китая в провинции Чжэцзян. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая 10 августа.

По данным на 10:00 по местному времени (05:00 по Киеву) не менее 16 человек числятся пропавшими без вести. От удара стихии в разной степени пострадали более 3 млн человек, свыше 1 млн жителей эвакуированы, разрушено не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тыс. зданий нанесен различный ущерб.

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла порядка 50 м/с. В настоящее время Лекима постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью порядка 15 км в час.

Из-за тайфуна приостановлено все паромное сообщение, отменено несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии.

Напомним, ранее тайфун обрушился на японский остров Кюсю. За час в регионе выпало 120 миллиметров осадков.

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Теги: Китай, стихия, жертвы, жертва, непогода, тайфун, погибли, стихийное бедствие, погибшие, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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