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Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания

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По словам президент США, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.
Трамп рассказал о письме Ким Чен Ына
Трамп рассказал о письме Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности. Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Так, Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына, которое он получил накануне. В частности, он заявил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".

По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности. Лидер КНДР заверил, что испытания прекратятся, когда завершатся учения.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире!", - написал он.

Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. 

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

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Теги: США, Северная Корея, ракеты, Трамп, Дональд Трамп, запуск ракеты, Ким Чен Ын, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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