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Жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек

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Нынешний муссон стал для страны одним из самых разрушительных за последние десять лет.
Мусонные ливни в Индии вызвали наводнения
Мусонные ливни в Индии вызвали наводнения
В трех штатах Индии в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, погибли более 100 человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Xinhua.
 
Ранее стало известно о 17 жертвах муссона в южном индийском штате Керала и 16 погибших от непогоды в западном штате Махараштра.
 
По информации агентства, число погибших в Керале возросло до 51 человека, более 100 тысяч жителей были эвакуированы. 
 
В штатах Махараштра и Карнатака погибли 29 и 24 человек соответственно.
 
 
Напомним, в конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, которые привели к затоплению целого ряда населенных пунктов. 
 
По оценкам специалистов, нынешний муссон стал одним из самых разрушительных для страны за последние десять лет.
 

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Теги: Индия, фото, наводнение, жертвы, дожди, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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