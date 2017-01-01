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Жертвами супертайфуна в Китае стали 28 человек

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По состоянию на утро воскресенья 11 августа еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
Последствия супертайфуна в Китае
Последствия супертайфуна в Китае
 
Число жертв супертайфуна Лекима в Китае увеличилось до 28 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Об этом в сообщает газета Жэньминь жибао.
 
Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.
 
Отмечается, что по состоянию на 6.30 воскресения (1.30 по киевскому времени) 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.
 
 
Девятый в этом году тайфун достиг побережья Китая в 1.45 10 августа (9 августа 20.45 по киевскому времени). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду.
 
Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.

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Теги: Китай, фото, жертвы, непогода, тайфун
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Источник: korrespondent.net

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