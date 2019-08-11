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В России требуют запретить рекламу акций протеста на YouTube

Комментариев: 2
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.
Акция протеста в Москве
Акция протеста в Москве
 
Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
 
"По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения…В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - говорится в заявлении Роскомнадзора.
 
Заметитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.
 
"Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", - заявил он.
 
Напомним, 10 августа акции протеста за честные выборы прошли в пяти городах России.
 
 
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Теги: Россия, YouTube, протесты, реклама
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    11.08.2019, 17:24
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
И Ленина не забудьте склонировать
Nikolas_Adver    11.08.2019, 17:28
Оценка:  0
Nikolas_Adver
они то смогут, если захотят, а вы, обсосы задроченные, гитлера не сможете, как ни мечтаете.... дебилы потому что....
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