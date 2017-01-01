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Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

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Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.
Борис Джонсон займется тюрьмами
Борис Джонсон займется тюрьмами
 
Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тысяч новых мест, сообщает DW.
 
Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.
 
По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях в рамках борьбы с преступностью в Великобритании.
 
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II 24 июля назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны. Также королева поручила ему сформировать правительство.
 
 
 
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Теги: тюрьма, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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