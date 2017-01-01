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Выборы в США: Байден обошел Трампа в опросе

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Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%.
Джо Байден - лидер президентской гонки?
Джо Байден - лидер президентской гонки?
 
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA.
 
 
Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс. 
 
Напомним, президент последнее время Трамп постоянно критикует Байдена
 
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Теги: США, Выборы, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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