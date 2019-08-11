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В Венгрии произошло землетрясение

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Магнитуда составила 4,1 балла. Информация о пострадавших и разрушениях зданий не поступала.
Землетрясение в Венгрии
Землетрясение в Венгрии
Flickr / Matt Katzenberger

В Венгрии вечером в воскресенье, 11 августа, произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Earthquake Report.

Толчки были зафиксированы в 23:29 по местному времени (1:30 12 августа по киевскому).

Очаг землетрясения находился на глубине 14 км.

Информации о пострадавших и разрушениях зданий нет.

Ранее сообщалось, что в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

Также в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

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Теги: Венгрия, Землетрясения, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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