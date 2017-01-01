Ради экологии: университет в Лондоне перестанет продавать бургеры

Таким образом ВУЗ присоединился к борьбе с изменениями климата. Кроме этого, в заведении увеличат количество студентов, которые изучают проблемы окружающей среды.

В ВУЗе Лондона перестанут продавать бургеры, чтобы бороться за защиту окружающей среды korrespondent.net

Университет в Лондоне, Великобритания, больше не будет продавать бургеры: так в учебном заведении планируют бороться с глобальным потеплением. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 12 августа.

Голдсмитс, университет Лондона, снимает с продажи все продукты из говядины и будет взимать сбор в размере 10 пенсов из воды в бутылках и одноразовых пластиковых стаканчиков.

Университет также планирует установить больше солнечных панелей в своем кампусе в районе Нью-Кросс на юго-востоке Лондона и как можно быстрее перейти на 100-процентные поставки экологически чистой энергии.

Университет производит около 3,7 млн кг углерода в год, но надеется стать углеродно-нейтральным к 2025 году.

Также университет попытается увеличить количество студентов, изучающих изменение климата.

Ученые говорят, что говядина наносит больше вреда окружающей среде, поскольку коровы производят больше метана и требуют больше земли и воды, чем другой домашний скот.

Напомним, что ранее рекордная жара была зафиксирована сразу в нескольких странах Европы. Местами столбики термометра превысили 42 градуса.

Также ученые подсчитали, что за последние 46 лет темпы таяния льдов в Гренландии увеличились в шесть раз.

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