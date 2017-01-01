Трамп заявил, что обеднел на пять миллиардов

Проверить слова Трампа не представляется возможным, поскольку он не обнародует свою декларацию.

Трамп жалуется, что много тратит на адвокатов Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявляет, что за три года президентства потерял 5 миллиардов долларов, сообщает NBC News.

При этом большая часть расходов, по словам Трампа, - это гонорары адвокатов, которых ему пришлось снять, чтобы защищать себя в различных судебных делах

"Президентство стоило мне целого состояния ... Вероятно, это мне стоило от $3 млрд до $5 млрд. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что ему дорого обходятся адвокаты, ведь ежедневно на него за что-то подают в суд.

СМИ отмечают, что проверить заявление президента нет возможности, так как он не опубликовал свою налоговую декларацию, а в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Ранее Трамп заявлял, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

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