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В США ребенок, у которого отобрали гаджеты, вошел в Twitter с холодильника

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Пятнадцатилетняя американка, которую наказали родители, сумела оставаться на связи с друзьями используя игровую приставку и умный холодильник.
Холодильник LG Smart
Холодильник LG Smart
Getty Images
 
Американка Дороти из штата Кентукки публиковала сообщения в Twitter с помощью умного холодильника и других устройств после того, как родители отобрали у нее телефон. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила газета The Guardian.
 
Отмечается, что во время приготовления пищи 15-летняя Дороти отвлеклась на телефон и на плите подгорел рис. В результате мать лишила ее смартфона на две недели. 
 
Чтобы не потерять связь с друзьями девочка писала через планшет двоюродного брата, свою портативную игровую консоль Nintendo 3DS  или семейную приставку Wii U.
 
 
 
Все попытки Дороти заканчивались тем, что мать узнавала об активности и отбирала доступ к очередному гаджету.
 
К тому моменту, когда девочка исчерпала идеи с доступом в Twitter, она уже стала знаменитостью. Последние ее твиты собрали десятки тысяч реакций, а официальный аккаунт соцсети даже запустил хештег #FreeDorothy ("Свободу Дороти").
 
Однако и после этого Дороти всех удивила: она написала твит с помощью умного холодильника LG, стоящего в гостиной.
 
Твит Дороти, отправленный с помощью умного холодильника
 
Как отмечает газета, несмотря на свою находчивость, девочка до сих пор наказана.
 
 
Ранее сообщалось, что австралийский школьник украл кредитную карту родителей и улетел на Бали.

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Теги: США, подросток, twitter, наказание, холодильник, гаджеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
foster12    15.08.2019, 00:34
Оценка:  0
foster12
Скоро можно будет позвонить с утюга или кофемолки....
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