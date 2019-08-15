В США ребенок, у которого отобрали гаджеты, вошел в Twitter с холодильника

Пятнадцатилетняя американка, которую наказали родители, сумела оставаться на связи с друзьями используя игровую приставку и умный холодильник.

Американка Дороти из штата Кентукки публиковала сообщения в Twitter с помощью умного холодильника и других устройств после того, как родители отобрали у нее телефон. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила газета The Guardian

Отмечается, что во время приготовления пищи 15-летняя Дороти отвлеклась на телефон и на плите подгорел рис. В результате мать лишила ее смартфона на две недели.

oh my god. i went outside to call my dog and came back inside and the pot was on fire. i'm home alone so i panicked. i smacked it with a wet rag and i got it die down. i'm scared pic.twitter.com/e6vsYVNx4U — dorothy (@thankunext327) August 1, 2019

Чтобы не потерять связь с друзьями девочка писала через планшет двоюродного брата, свою портативную игровую консоль Nintendo 3DS или семейную приставку Wii U.

im leaving forever. my mom took my phone. ill miss u all sm. im crying. goodbye. #ACNL pic.twitter.com/yqDNQylGIR — dorothy (@thankunext327) August 5, 2019

hey guys omg. my mom is at work so i'm looking for my phone. wish me luck. lov u #Mii #MiiMaker #WiiU pic.twitter.com/BaaAWUUjoV — dorothy (@thankunext327) August 6, 2019

Все попытки Дороти заканчивались тем, что мать узнавала об активности и отбирала доступ к очередному гаджету.

К тому моменту, когда девочка исчерпала идеи с доступом в Twitter, она уже стала знаменитостью. Последние ее твиты собрали десятки тысяч реакций, а официальный аккаунт соцсети даже запустил хештег #FreeDorothy ("Свободу Дороти").

Однако и после этого Дороти всех удивила: она написала твит с помощью умного холодильника LG, стоящего в гостиной.

Твит Дороти, отправленный с помощью умного холодильника

Как отмечает газета, несмотря на свою находчивость, девочка до сих пор наказана.

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