Мадуро заявил, что экс-президент Колумбии готовил на него покушение

Венесуэльский лидер утверждает, что планом его устранения руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение Об этом 15 августа сообщила газета La Vanguardia.



"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Сантоса, который обсуждался с Лестером Толедо (один из лидеров и депутат венесуэльской оппозиции - ред.)", - подчеркнул Мадуро.

По его словам, в Каракас должны были приехать 32 наемника для попытки убийства.

Напомним, в августе прошлого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet