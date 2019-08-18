Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл

Комментариев: 1
Королева настаивает на том, чтобы герцогиня Сассекская отказалась от рваных джинсов и туфель на танкетке.
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
Getty Images
 
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы. Об этом 17 августа сообщил таблоид The Sun.
 
По информации издания, королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал (резиденция монархов в Шотландии) соблюдали дресс-код.
 
Также герцогине придется отказаться от туфель на танкетке.
 
"Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой", - отметил источник газеты.
 
Он утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.
 
Ранее сообщалось, что Елизавета ІІ запретила Меган Маркл надевать украшения из ее коллекции. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, королевская семья Британии, запрет, Великобритания, Елизавета II, джинсы, королева, Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
freederik33    18.08.2019, 07:30
Оценка:  0
freederik33
Маленькая противная бабка .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь