Британия лишила гражданства рекрута Исламского государства

Джек Леттс до 18 лет жил и учился в Британии, но в 2014 году отправился воевать за боевиков Исламского государства в Ракку, Сирия. Теперь Британия лишила его гражданства.

Джека Леттса лишили гражданства Британии за то, что он воевал за ИГИЛ cbc.ca

Британия лишила гражданства Джека Леттса, который покинул страну, чтобы воевать за боевиков Исламского государства в 2014 году. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 18 августа.

Ему было 18 лет, когда он покинул школу в Оксфордшире в 2014 году, чтобы присоединиться к ИГИЛ в Ракке, Сирия. Его поймали курдские военные при попытке бежать в Турцию в мае 2017 года.

“Решения о лишении двойного гражданства основаны на содержательных советах чиновников, юристов и спецслужб, а также на всей доступной информации”, - прокомментировал представитель МВД Британии.

“Я думал, что оставляю что-то позади и иду к чему-то лучшему”, - ранее говорил в интервью сам Леттс о своем решении отправиться к сторонникам ИГИЛ.

Напомним, что ранее в Египте 11 человек осуждены пожизненно за участие в ИГИЛ.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили о возрождении ИГ в Сирии.

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