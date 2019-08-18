В Германии введут бесплатный проезд в поездах для военных

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года и будут касаться солдат Бундесвера в форме, бесплатно можно будет ездить как в служебных, так и в частных целях.

Военные Бундесвера будут иметь право бесплатно ездить по железной дороге в Германии, пишет Deutsche Welle.

Соответствующей договоренности достигли в субботу, 17 августа, во время переговоров представители правительства и компании Deutsche Bahn.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года и будут касаться солдат Бундесвера в форме. Бесплатно можно будет ездить как в служебных, так и в частных целях. На резервистов эти льготы не распространяются.

Под нововведения подпадают как поезда дальнего следования, так и пригородные и региональные поезда. Ездить военные смогут только вторым классом, сообщили представители Deutsche Bahn. За первый класс придется доплатить.