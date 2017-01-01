Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей

Комментариев: 0
В результате инцидента погибли женщина и мужчина. Основной версией нападения названа ревность.
В Германии мужчина убил бывшую жену на вокзале
В Германии мужчина убил бывшую жену на вокзале
pixabay.com
 
На вокзале немецкого города Изерлон вооруженный ножом мужчина напал на стоявших людей. В результате инцидента погибли два человека, сообщила 18 августа газета Bild.
 
Отмечается, что жертвами стали 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая в момент нападения держала на руках двухмесячного ребенка. 
 
После атаки злоумышленник сел на землю и стал ожидать прибытия полицейских. Как уточнила газета, ребенок не пострадал.
 
Основной версией нападения рассматривается ревность. Преступник является бывшим мужем убитой.
 
Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчина с ножом напал на семью. В результате инцидента ранения получили мать и трое детей.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, вокзал, мужчина, нападение, ФРГ, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь