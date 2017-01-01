На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей

В результате инцидента погибли женщина и мужчина. Основной версией нападения названа ревность.

В Германии мужчина убил бывшую жену на вокзале pixabay.com

На вокзале немецкого города Изерлон вооруженный ножом мужчина напал на стоявших людей. В результате инцидента погибли два человека, сообщила 18 августа газета Bild.

Отмечается, что жертвами стали 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая в момент нападения держала на руках двухмесячного ребенка.

После атаки злоумышленник сел на землю и стал ожидать прибытия полицейских. Как уточнила газета, ребенок не пострадал.

Основной версией нападения рассматривается ревность. Преступник является бывшим мужем убитой.

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