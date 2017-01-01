На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей
В результате инцидента погибли женщина и мужчина. Основной версией нападения названа ревность.
На вокзале немецкого города Изерлон вооруженный ножом мужчина напал на стоявших людей. В результате инцидента погибли два человека, сообщила 18 августа газета Bild.
Отмечается, что жертвами стали 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая в момент нападения держала на руках двухмесячного ребенка.
После атаки злоумышленник сел на землю и стал ожидать прибытия полицейских. Как уточнила газета, ребенок не пострадал.
Основной версией нападения рассматривается ревность. Преступник является бывшим мужем убитой.
Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчина с ножом напал на семью. В результате инцидента ранения получили мать и трое детей.
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