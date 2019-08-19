Более половины мирового океана повреждено людьми - ученые

За последнее десятилетие почти удвоилось воздействие человека на океаны. Около 60% мирового океана было повреждено человеческим вмешательством.

Человеческая деятельность причинила вред 60% мирового океана. К такому выводу пришли ученые Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, сообщает Science Daily.

Ученые впервые оценили совокупное влияние на мировой океан, в результате загрязнения отходами, массового вылова рыбы и увеличения масштабов судоходства.

По результатам исследования, за последнее десятилетие общий вред от воздействия человека на океан увеличился почти вдвое.

"Нам нужно найти решение, охватывающее много факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил главный автор исследования Бен Гальперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые рощи и коралловые рифы.

В то же время исследователи обнаружили, что состояние морей у Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства и объема загрязнения.

Проклятье морей. Пластик убивает миллионы животных

Ранее сообщалось, что в Черном море вдвое больше мусора, чем Средиземном. Более 80% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей пластиковые пакеты.

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