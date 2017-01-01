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В работе Google произошел сбой

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У 93% заявивших о неполадках возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. 

По данным сервиса, у 93% пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.

Напомним, 24 июля в Facebook и Instagram произошли глобальные сбои.

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В работе мессенджера Facebook произошел сбой

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Теги: Google, поисковая система, проблемы, сбои в работе
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Источник: korrespondent.net

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