Twitter и Facebook заблокировали сотни страниц из Китая

Внимание специалистов Twitter и Facebook привлекли аккаунты, пользователи которых "в координированной манере" реагировали на события в Гонконге.

Социальная сеть Twitter обнаружила организованную из Китая масштабную онлайн-кампанию по дискредитации протестов в Гонконге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании в понедельник, 19 августа.

Отмечается, что в результате внутреннего расследования удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы "координированно сеять политический раздор в Гонконге", ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.

"Нам удалось раскрыть масштабную информационную операцию, осуществляемую с территории КНР при государственной поддержке. Эта операция фокусируется на ситуации в Гонконге, особенно на движении протеста и призывах к переменам", – говорится в сообщении.

Внимание специалистов компании привлекли группы аккаунтов, пользователи которых "в координированной манере" реагировали на события в Гонконге. Поскольку сеть Twitter в Китае заблокирована, доступ ко многим подобным аккаунтам осуществлялся из виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи со специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.

В публикациях, выложенных в сеть от лица пользователей этих аккаунтов, участники протестов в Гонконге обвинялись в насилии и вандализме. Как указывают сотрудники Twitter, около 200 тысяч подозрительных аккаунтов были заблокированы ими еще до того, как они стали активно работать по описанной схеме.

В то же время социальная сеть Facebook удалила на том же основании пять аккаунтов, семь страниц и три группы. За одной из этих страниц следили как минимум 15,5 тысяч пользователей соцсети, говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Гонконге на антиправительственную демонстрацию вышли более 1,7 млн человек. В этот раз акция прошла мирно.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

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