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Четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали передавать данные

Комментариев: 1
Междунродная организация, контролирующая ядерные испытания, перестала получать данные по уровню радиации от четырех российских станций.
Россия ограничила передачу данных по уровню радиации
Россия ограничила передачу данных по уровню радиации
zn.ua

Уже четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал CNN.

По утверждению организации, сначала две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать ей данные через два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.

"В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Они сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме", - заявил пресс-секретарь организации.

Также высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском крае.

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Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли семь человек - пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ. 

Позже сообщалось, что Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией. Радиацию обнаружили через три дня после взрыва в Архангельской области.

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Теги: Россия, ракета, радиация, взрыв, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    20.08.2019, 14:31
Оценка:  +1
Peyot
кремлеботы где вы? ау? почему не верещите свою сцанину?
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