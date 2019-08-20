Четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали передавать данные

Междунродная организация, контролирующая ядерные испытания, перестала получать данные по уровню радиации от четырех российских станций.

Уже четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал CNN.

По утверждению организации, сначала две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать ей данные через два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.

"В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Они сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме", - заявил пресс-секретарь организации.

Также высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском крае.

"Летающий Чернобыль". Какая ракета взорвалась в РФ

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли семь человек - пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ.

Позже сообщалось, что Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией. Радиацию обнаружили через три дня после взрыва в Архангельской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet