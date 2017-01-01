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Великобритания резко сократит участие в мероприятиях ЕС

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Британские чиновники будут посещать лишь те заседания в Брюсселе, которые отвечают национальным интересам их страны.
Выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября
Выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября
Getty Images

С 1 сентября представители Великобритании будут участвовать менее чем в половине заседаний структур Евросоюза. Об этом накануне сообщило министерство по делам Brexit в Лондоне.

Отмечается, что сэкономленное время и силы будут посвящены подготовке Великобритании к выходу из ЕС, запланированному на 31 октября нынешнего года. Британские чиновники будут посещать лишь те заседания в Брюсселе, которые будут представлять "значительный национальный интерес для" их страны, например посвященные темам безопасности.

По мнению министерства, одна из причин такого решения заключается в том, что на большинстве встреч в Брюсселе обсуждаются вопросы, касающиеся будущего ЕС после Brexit.

Напомним, Великобритании грозит жесткий Brexit, поскольку соглашение о ее выходе из Евросоюза не одобрено британским парламентом. Накануне ЕС отклонил предложение британского премьера Бориса Джонсона пересмотреть соглашение о Brexit в части, регулирующей так называемый "бэкстоп" – механизм, который должен предотвратить появление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после Brexit до тех пор, пока стороны не найдут ему взаимоприемлемую замену.

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Теги: ЕС, Британия, Лондон, Евросоюз, Брюссель, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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