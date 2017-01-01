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В МИД РФ отреагировали на возможное приглашение России на саммит G7

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Мария Захарова предложила перенести обсуждение вопрос участия России в саммите G7 "в профессиональную сферу".
Мария Захарова надеется, что "семерка" позиционирует себя как серьезный формат
Мария Захарова надеется, что "семерка" позиционирует себя как серьезный формат

Россия ждет конкретных предложений по поводу приглашения на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает радиостанция Говорит Москва в среду, 21 августа.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной  в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", – сказала Захарова.

Как известно, Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира в 2014 году, после вооруженной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России.

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Теги: Россия, саммит, МИД РФ, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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