В МИД РФ отреагировали на возможное приглашение России на саммит G7

Мария Захарова предложила перенести обсуждение вопрос участия России в саммите G7 "в профессиональную сферу".

Мария Захарова надеется, что "семерка" позиционирует себя как серьезный формат

Россия ждет конкретных предложений по поводу приглашения на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает радиостанция Говорит Москва в среду, 21 августа.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", – сказала Захарова.

Как известно, Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира в 2014 году, после вооруженной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России.

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