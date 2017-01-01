У главы МИД Германии в пятый раз сломался самолет

Хайко Маас был вынужден лететь на встречу в Москву самолетом военных, поскольку министерский самолет опять сломался - во второй раз за этот месяц и в пятый с начала года.

Правительственный самолет Airbus A340, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь в среду, 21 августа, в Москву, оказался неисправен, сообщает Spiegel.

В итоге глава дипломатии Германии отправился на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на запасном лайнере A310.

Издание отмечает, что у лайнера были выявлены проблемы с гидравликой. Чтобы избежать задержки, министр с делегацией вылетели бортом ВВС ФРГ, который обычно используется для транспортировки военнослужащих. В сообщении говорится, что Маас вылетел в Москву по расписанию.

Инциденты, связанные с техническими неполадками авиапарка немецкого правительства в последнее время случаются все чаще. Один только Маас за последние полгода был вынужден пять раз менять самолеты, последний раз такой инцидент произошел неделю назад. По дороге в Нью-Йорк технические неполадки были выявлены на двух лайнерах - сначала в Берлине, затем на дозаправке в Рейкьявике, из-за чего вылет Мааса отложили.

Напомним, в мае Маас не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломок вспомогательной турбины самолета. А 1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета. Во время посадки у воздушного судна А340 Конрад Аденауэр производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси.

В феврале, Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 Теодор Гойс.

А в январе из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.

В ноябре прошлого года поломка Конрада Аденауэра стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит Большой двадцатки.

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