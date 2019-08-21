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В России при падении вертолета погиб человек

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Вертолет задел линию электропередач и рухнул в реку. Погибший был единственным человеком на борту.
При падении вертолета в реку в России погиб человек
При падении вертолета в реку в России погиб человек
скриншот (архівне фото)

В Вологодской области в России при падении вертолета в реку Суда погиб пилот. Он был на борту один. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС в среду, 21 августа.

Вологодские спасатели получили сообщение о ЧП в районе 16 часов. По предварительной версии, пилот задел линию электропередачи и машина рухнула в воду.

Вертолет находится в 10-15 метрах от берега. Немного заметно его хвостовую часть. На месте работают 44 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Обнаружили тело погибшего пилота.

Напомним,что ранее в Индии разбился вертолет с гумпомощью.

В СМИ также сообщалось, что в Греции разбился частный вертолет с россиянами.

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Теги: Россия, смерть, вертолет, ЧП, авария, падение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.08.2019, 22:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
днями на каком-то экзотическом острове какой-то ватник погиб аналогичным образом, оставив при этом без электричества весь остров...
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