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Трамп прокомментировал отказ Дании продавать Гренландию

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Метте Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом".
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

"Это был некрасивый способ сделать это", - цитирует слова президента телеканал CBS.

По словам президента, Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом". Трамп подчеркнул, что премьер могла бы просто ответить отрицательно на его предложение.

Ранее Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Стала известна сумма, за которую Трамп хотел купить Гренландию

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Теги: США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, покупка
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Источник: korrespondent.net

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