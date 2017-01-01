Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Непал запретил одноразовый пластик при восхождении на Эверест

Комментариев: 0
Треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала будет помогать властям в поддержании этого запрета.
Власти Непала запретили одноразовый пластик в окрестностях Эвереста
Власти Непала запретили одноразовый пластик в окрестностях Эвереста

Власти Непала запретили в муниципалитете рядом с Эверестом продажу и использование одноразовых пластиковых изделий. Таким образом чиновники хотят бороться с мусорным загрязнением горы.

Запрет вступит в силу с января 2020 года. Ограничение коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон. Предполагается, что треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала будет помогать властям в поддержании этого запрета.

Наказание для нарушителей пока не объявлено.

Ранее Непал ужесточил требования к желающим подняться на Эверест.

C Эвереста вывезли три тонны мусора

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Непал, запрет, Эверест, пластиковые пакеты, власти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь