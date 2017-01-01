Непал запретил одноразовый пластик при восхождении на Эверест

Треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала будет помогать властям в поддержании этого запрета.

Власти Непала запретили в муниципалитете рядом с Эверестом продажу и использование одноразовых пластиковых изделий. Таким образом чиновники хотят бороться с мусорным загрязнением горы.

Запрет вступит в силу с января 2020 года. Ограничение коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон. Предполагается, что треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала будет помогать властям в поддержании этого запрета.

Наказание для нарушителей пока не объявлено.

Ранее Непал ужесточил требования к желающим подняться на Эверест.

C Эвереста вывезли три тонны мусора

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