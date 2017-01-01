В Дании построили остров для молодежи
Национальная организация скаутов Дании откроет 24 августа первый в стране остров исключительно для молодежи. Об этом сообщает The Copenhagen Post.
"Дания впервые посвящает свой остров молодым людям", - говорится в сообщении.
Как отмечается, открытие острова площадью 50 тыс. кв. м состоится 24 августа.
Владельцы острова, скауты из "Det Danske Spejderkorps", ожидают, что к 2023 году около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет его посетят.
Проинформировано, что на реставрацию острова, который является наиболее искусственно озелененным в мире, было потрачено 25 миллионов евро.
На самом острове около 1000 волонтеров будут, в частности, организовывать социальные мероприятия, учебные мероприятия, выкладывать различные курсы и организовывать концерты, дебаты и гонки.
По мнению владельцев, такая инициатива поможет молодым людям брать больше социальной ответственности в общинах, где они живут.
Как сообщалось, Дания планирует построить новый остров у гавани Копенгагена, чтобы создать дополнительное пространство для населения города, которое стремительно увеличивается.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet