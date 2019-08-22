США прекратили разработку системы ПРО, на которую уже потратили $1,2 млрд

Проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо требуют слишком высоких расходов, решили в Пентагоне.

Министерство обороны США объявило о свертывании разработки новой системы противоракетной обороны, которая уже обошлась бюджету в 1,2 млрд долларов. Об этом заявил замминистра обороны США по исследованиям и научным разработкам Майкл Гриффин, сообщает в четверг, 22 августа, Deutsche Welle.

В Пентагоне решили, что проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо чреваты слишком высокими расходами для их устранения.

"Программы разработки иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должное усердие в разработках, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не будем следовать по этому пути", - сказал Гриффин.

Он также отметил, что Пентагон ожидает от промышленности предложений по разработке системы вооружений нового поколения под названием Redesigned Kill Vehicle ("Модернизированный аппарат-перехватчик"), которая защитит США от северокорейских межконтинентальных ракет, а также от гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем.

В настоящее время Пентагон располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными, в основном, на Аляске. Каждая из них запускается из подземной шахты, выходит за пределы земной атмосферы и выпускает там заряд, уничтожающий цель силой столкновения. Эти ракеты прошли испытания, но никогда не применялись в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что США заложили в бюджет на 2020 год $14 млрд на ядерное оружие, а на разработку систем противоракетной обороны (ПРО) еще $13,6 млрд.

Всего на нужды Пентагона планируется выделить рекордные $750 млрд, что на 5% больше 2019 года.

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