В США назвали ключевой фактор для возвращения к G8

Россия должна сама попросить о восстановлении формата Большой восьмерки, считают в Белом доме.

В Вашингтоне ожидают, что тему восстановления формата G8 поднимут на саммите Большой семерки в Биаррице, однако голосования по этому вопросу не будет, поскольку решения принимаются консенсусом. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на телефонном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит. Мы ожидаем, что вопрос о участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран", - подчеркнул он. "G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит. Мы ожидаем, что вопрос о участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран", - подчеркнул он.

При этом ключевым фактором в восстановлении формата G8 Вашингтон считает позицию самой России.

"Были обсуждения, инициированные, как я понимаю, Францией, о том, когда настанет подходящее время для возвращения России, если вообще настанет. Этот вопрос может быть поднят, но ключевым фактором здесь является то, что сама Россия не просила о возвращении, так что, как мне кажется, сначала должно произойти именно это", - отметил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В России на это заявили, что не имеют цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Напомним, Германия, Канада и Британия не поддерживают данный шаг, а президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сигналом готовности РФ к возвращению в G8 станет возвращение Украине Крыма и прекращение боев на Донбассе.

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