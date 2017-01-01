YouTube удалил более 200 каналов из-за протестов в Гонконге

Заблокированные аккаунты использовали VPN-сервисы и другие методы, чтобы скрыть свою локацию.

Компания Google отключила более 200 аккаунтов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 22 августа

"Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге", – говорится в заявлении руководителя группы анализа угроз Google Шейна Хантли.

Отмечается, что заблокированные аккаунты использовали VPN-сервисы и другие методы, чтобы скрыть свою локацию. Компания напомнила, что на этой неделе по аналогичным причинам были заблокированы несколько сотен аккаунтов в Twitter. Здесь были обнаружены 936 аккаунтов из КНР, которые "преднамеренно пытались посеять политические разногласия в Гонконге".

О "координированных действиях из Китая", направленных на искажение ситуации в Гонконге, сообщила также и Facebook. Компания удалила семь страниц, три группы и пять аккаунтов, которые публиковали фейковые или оскорбительные посты о протестах в Гонконге.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров. В акциях протеста, прошедших 18-19 августа, приняло участие 1,7 млн человек.

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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