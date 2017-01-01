Дания усиливает оборону Гренландии

Глава правительства Дании провела переговоры с Дональдом Трампом и объявила о военных учениях в Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который ранее на этой неделе отменил визит в страну из-за нежелания Дании продавать Гренландию, сообщает AP.

В офисе премьер-министра заявил в пятницу, 23 августа, что лидеры говорили поздно в четверг, а датские СМИ сообщили, что звонок был "конструктивным".

У Фредериксен также заявили, что детали дискуссии обнародованы не будут.

Тем временем Дания и ее автономия Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова, сообщает Bloomberg.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и северной Атлантике будет еще важнее в последующие годы, поскольку геополитическое значение Арктики растет", - сказано в заявлении Министерства обороны Дании.

В заявлении говорится о визите премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Гренландию после дипломатической схватки с США.

Соглашение, объявленное в пятницу в Копенгагене, предусматривает планы проведения совместных военных учений и учений чрезвычайных служб. Министр обороны Дании Трине Брамсен заявил, что правительство под руководством социал-демократов также рассматривает возможность направить больше военных кораблей.

"Угрозы и последствия, вызванные изменением климата, требуют нашего присутствия", - заявил Брамсен.

Гренландия - богата нефтью и редкими минералами и является домом для американской военной базы. Россия и Китай также стремятся к большему присутствию в арктическом регионе.

Как известно, Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправление. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе. Позже стало известно, что в Конгрессе США выпустили футболки с Гренландии в составе США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet