Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Комментариев: 1
Президент США заявил, что “приказывает” компаниям США “немедленно искать альтернативы Китаю”, а также вернуть производства в Америку.
Трамп призвал американский бизнес уходить из Китая
Трамп призвал американский бизнес уходить из Китая
Getty Images/AFP

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в пятницу, 23 августа.

Глава государства намерен объявить об ответных мерах на действия китайских властей, которые анонсировали дополнительные пошлины на поставляемые в Китай американские товары.

“Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая на протяжении многих лет. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться”, - отметил Трамп.

По его словам, Соединенным Штатам “не нужен Китай”, поскольку стране “намного лучше без него”. Он также заявил, что “приказывает” американским компаниям искать альтернативы Китаю.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Недавно он сообщил об отсрочке введения пошлин до середины декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, санкции, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
i-dundel    23.08.2019, 21:58
Оценка:  +1
i-dundel
Он сам бизнесмен и прекрасно понимает,что бизнесу чихать на его призывы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь