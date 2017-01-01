Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Берлина велосипедист застрелил чеченца

Комментариев: 0
Правоохранительные органы не исключают, что убийство связано с организованной преступностью.
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста. Об этом сообщила газета Bild.

Ранее в правоохранительных органах ФРГ в Twitter сообщили, что около 12:00 по местному времени неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. Последний умер после выстрела в голову. Мотивы нападения неизвестны. Преступник выбросил одежду и орудие преступления в реку Шпрее.

Инцидент произошел на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Для поиска подозреваемого был задействован вертолет. Правоохранительные органы не исключают, что убийство связано с организованной преступностью.

Позже в Twitter полиции этого района немецкой столицы появилось сообщение о задержании подозреваемого. В нем также говорится, что никаких других сведений разглашать нельзя из-за нужд следствия.

Ранее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло нападение на ночной клуб. В результате стрельбы пять человек погибли и четверо пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Берлин, полиция, убийство, велосипедист, чеченцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь