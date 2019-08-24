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В США участники турнира по гольфу пострадали от удара молнии

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Пятеро мужчин и девушка спрятались под сосной от дождя. По словам очевидцев, молния попала в дерево два раза.
На месте удара молнии в Атланте
На месте удара молнии в Атланте
 
Во время турнира по гольфу PGA в американском штате Атланта молния ударила в 18-метровую сосну, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом 24 августа сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на полицию штата.
 
Отмечается, что пострадали пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Раненных доставили в больницы, они находятся в сознании.
 
По информации агентства, третий раунд финала пришлось прервать на 30-ой минуте турнира из-за предупреждения о шторме в этом районе.
 
Пошел дождь, участники соревнований стали искать убежище от него под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды. 
 
Турнир приостановили до конца дня. 
 
 
Ранее сообщалось, что на юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.

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Теги: США, молния, гольф, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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