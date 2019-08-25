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Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

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Британская королева в шутку рассказала премьеру Австралии о лужайке с "ожогами" от вертолетных двигателей.
Трамп испортил лужайку перед Букингемским дворцом
Трамп испортил лужайку перед Букингемским дворцом

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон, пишет Daily Mail 25 августа.

Королева рассказала, что во время июньского визита Трампа два его вертолета приземлились прямо на лужайке перед Букингемским дворцом. На газоне остались следы и "ожоги" от двигателей.

"Иди и посмотри на мою лужайку. Она испорчена", - в шутку сказала Елизавета II.

Ранее Корреспондент.net подробно рассказывал о трехдневном визите американского президента в материале С конфузом и скандалом: визит Трампа в Британию.

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Теги: королевская семья Британии, вертолет, Елизавета II, Дональд Трамп, газон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    25.08.2019, 08:57
Оценка:  0
Rangol
Англичанка сама радио, а валит на Трампа
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