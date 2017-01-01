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В Гонконге полиция впервые применила водометы

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Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.
 
Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
 
Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.
 
Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.
 
Полиция выпустила заявление, в котором осудила блокировку дорог. В нем говорится, что демонстранты вытащили кирпичи из тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских.
 
 
Напомним, что массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
 
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. 
 
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
 
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Теги: Гонконг, акции протеста, Водометы, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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