В Гонконге полиция впервые применила водометы

Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.

Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.

Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.

Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.

Riot police have arrived at the building where the police officers who pointed guns at protesters were holing up



Video: SCMP/@jeffielam #HongKongProtests pic.twitter.com/NTdoPTziXx — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 25 августа 2019 г.

Полиция выпустила заявление, в котором осудила блокировку дорог. В нем говорится, что демонстранты вытащили кирпичи из тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских.

Напомним, что массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».