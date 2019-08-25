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У Трампа появился новый конкурент на президентских выборах

Комментариев: 1
Экс-конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш будет участвовать в президентской гонке.
В Республиканской партии США не все поддерживают выдвижение Трампа на второй президентский срок
В Республиканской партии США не все поддерживают выдвижение Трампа на второй президентский срок
 
Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш намерен участвовать в президентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году, сообщает Associated Press.
 
Уолш будет выставляться в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. Экс-конгрессмен считает, что президент США Дональд Трамп не подходит для Белого дома.
 
Кроме того, за роль кандидата от республиканцев будет бороться бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.
 
Напомним, по последним социологическим опросам бывший вице-президент США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах.
 
 
 
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Теги: США, Выборы, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Дядя_Леня    25.08.2019, 20:38
Оценка:  0
Дядя_Леня
Зачем писать этот бред?
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