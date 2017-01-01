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Иран устроил сюрприз на встрече G7

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На саммите Большой семерки могут обсудить условия, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
Саммит Большой Семерки во Франции
Саммит Большой Семерки во Франции
 
Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки, сообщает Associated Press.
 
Как пишет издание, Зариф направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.
 
Высокопоставленный французский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зариф прибыл на встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
 
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф вылетел в Биарриц по приглашению министра иностранных дел Франции. Речь идет об обсуждении условий, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
 
 
Мусави добавил, что во время поездки во Францию у Зарифа не будет встреч или переговоров с американскими официальными лицами.
 
Приезд Зарифа произошел через два дня после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в 2019 году является хозяином встречи Большой семерки.
 
В начале августа появилась информация, что Макрон пригласил президента Ирана Хасана Рухани на саммит G7 для встречи с Трампом. Позже французский МИД опроверг это сообщение.
 
На саммите Большой семерки будут обсуждать иранское досье — будущее соглашения по ядерной программе Ирана.
 
В июле 2019 года администрация Дональда Трампа внесла Зарифа в санкционный список.
 
Санкции в отношении иранского топ-чиновника были мотивированы тем, что Зариф является «международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей».
 
 
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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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