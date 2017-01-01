Полиция применила оружие на протестах в Гонконге

Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников массовых протестов в городе, сообщает ВВС.

Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Кадры видео камер наружного наблюдения показывают, что несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их палками и шестами.