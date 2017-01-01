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Полиция применила оружие на протестах в Гонконге

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Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
 
В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников массовых протестов в городе, сообщает ВВС.
 
Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.
 
Кадры видео камер наружного наблюдения показывают, что несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их палками и шестами.
 
 
Напомним, ранее полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих.
 
Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
 
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. 
 
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме»
 
 
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Теги: полиция, протест, Гонконг, акции протеста, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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