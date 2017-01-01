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Президент Боливии попросил помощи у G7 из-за лесных пожаров

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Эво Моралес напомнил, что Парижское соглашение по климату обязывает индустриальные страны сохранять окружающую среду.
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
 
Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом он написал в Twitter 25 августа.
 
"Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии. Мы приглашаем президента Эммануэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", - отметил Моралес.
 
По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды.
 
"Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии - это срочный призыв перейти от беспокойства к действию", - добавил президент Боливии.
 
Моралес также подчеркнул, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут 20 октября, из-за пожаров.
 
Его противники в президентской гонке пошли на аналогичный шаг.
 
Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тысяч гектаров леса в департаменте Санта-Крус.
 
Напомним, перед саммитом G7 Макрон заявил, что масштабные пожары в лесах Амазонии являются международным кризисом.

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Теги: Амазонка, Боливия, пожар, лесной пожар, Пожары в лесу, G7
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Источник: korrespondent.net

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