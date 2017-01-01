Президент Боливии попросил помощи у G7 из-за лесных пожаров

Эво Моралес напомнил, что Парижское соглашение по климату обязывает индустриальные страны сохранять окружающую среду.

Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом он написал в Twitter 25 августа.

"Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии. Мы приглашаем президента Эммануэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", - отметил Моралес.

По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды.

"Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии - это срочный призыв перейти от беспокойства к действию", - добавил президент Боливии.

Моралес также подчеркнул, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут 20 октября, из-за пожаров.

Его противники в президентской гонке пошли на аналогичный шаг.

Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тысяч гектаров леса в департаменте Санта-Крус.

Напомним, перед саммитом G7 Макрон заявил, что масштабные пожары в лесах Амазонии являются международным кризисом

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